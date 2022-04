Primo maggio tra festività, fiera di San Ciriaco e playoff dell’Ancona: «Viabilità straordinaria per l’occasione»

ANCONA- Sarà un 1°maggio molto intenso anche dal punto di vista della viabilità. La giornata di festa, in concomitanza con il primo giorno ufficiale della Fiera di San Ciriaco e con il primo turno playoff dell’Ancona al Del Conero, costringerà le autorità al tracciamento di una viabilità “straordinaria” per l’occasione.

Il comandante della Polizia Locale anconetana Liliana Rovaldi ha annunciato – nel corso di un intervento radiofonico su Radio Tua Ancona - le prime indiscrezioni in attesa dei comunicati ufficiali: «Visto il primo turno dei playoff al Del Conero sarà applicato il piano viabilità tipico delle partite di cartello con diverse deviazioni previste. Per garantire il parcheggio alle due tifoserie nelle vicinanza dell’impianto saremo costretti ad operare una modifica, rispetto agli anni scorsi, per quel che concerne i bus navetta che dal Del Conero partivano in direzione centro per la Fiera. Nelle ultime edizioni della fiera (negli ultimi due anni non si è svolta a causa del Covid, ndr) si poteva lasciare la macchina allo stadio e arrivare in zona bancarelle attraverso un apposito bus. Questo, il 1°maggio, non sarà possibile perché riserveremo il parcheggio solamente all’evento sportivo per evitare congestionamenti».

Le alternative per la domenica della “Festa dei lavoratori” saranno diverse: «Il servizio navetta sarà attivo al parcheggio delle Tavernelle, in via San Giacomo della Marca, dalle ore 14.00 e da quello degli Archi dalle 10. Per i giorni di 2 e 3 maggio, invece, sarà attivo anche il servizio dal Del Conero in aggiunta a questi ultimi due. Ci riserviamo ancora di capire cosa succederà il 4 maggio in base al calendario dell’Ancona (ci sono lievi possibilità, infatti, che i dorici possano giocare tra le mura amiche anche il secondo turno in caso di vittoria il 1°maggio)».