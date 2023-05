L'aeroporto di Ancona sorpassato da quello di Perugia per traffico passeggeri

ANCONA- L’aeroporto di Ancona sorpassato dall’aeroporto internazionale dell’Umbria per traffico passeggeri. Non era mai successo in 30 anni di vita dello scalo perugino. Secondo i dati forniti da Assoporti relativi al primo quadrimestre 2023, da gennaio ad aprile i passeggeri transitati al Sanzio sono stati 110.559 contro i 116.602 del San Francesco d’Assisi. Fino a pochi anni fa, l’aeroporto internazionale di Ancona aveva numeri doppi rispetto a quelli generati dallo scalo umbro, che in brevissimo tempo ha recuperato il gap che divideva gli aeroporti delle due regioni. Analizzando i movimenti aerei del periodo gennaio – aprile, lo scalo marchigiano ne ha registrati 2.541 rispetto ai 1.359 di Perugia. Dunque, i movimenti aerei, anche per il traffico cargo e merci, sono quasi il doppio ma il traffico passeggeri è inferiore.