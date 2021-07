Fiumesino, ripristinata la viabilità nella strada principale del quartiere

Dopo il completamento dei lavori per la condotta del Gas è stata anche ripristinata la corretta viabilità per la soddisfazione dell’assessore falconarese Romolo Cipolletti che si è rivolto direttamente ai cittadini

E’ stata ripristinata la viabilità lungo via Fiumesino dopo la posa della nuova condotta del gas a opera della società Edma Gas. La nuova infrastruttura sarà a servizio del quartiere di Villanova. Il lavoro, durante il quale è stata comunque garantita la circolazione lungo la porzione di strada lasciata libera dai cantieri, si era reso necessario perché la vecchia tubatura interferiva con i cantieri del bypass ferroviario. Ora la società Edma, che ha commissionato i lavori, sta attendendo che il terreno si stabilizzi prima di procedere all’asfaltatura completa della strada. L’accordo stabilisce il ripristino dell’asfalto su tutta la carreggiata, dalla caserma Saracini fino all’ingresso della pista ciclopedonale sull’Esino, compresa la bretella di collegamento tra il circolo Arci e la Statale Adriatica. Verrà anche ripristinata la pista ciclabile, non appena saranno consegnati i nuovi cordoli.

Già dalla settimana scorsa era stato chiuso il cancello per interrompere la circolazione lungo la sponda dell’Esino, in prossimità del ponte ciclopedonale. I mezzi impegnati nella realizzazione del bypass dovranno passare in via Aeroporto e via del Fiume, senza più interferire con la viabilità del quartiere. La decisione è stata presa per garantire vivibilità ai residenti di Fiumesino, visto che la situazione era diventata insostenibile per la circolazione molto frequente di mezzi pesanti, che generavano polveri e inquinamento acustico.

Sempre nei quartieri della zona nord, sono stati completati i lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiede lungo via Flaminia, a Villanova. I tratti interessati, in particolare, sono quelli del lato monte in corrispondenza di via Monti e Tognetti e via Campanella. Sul lato mare sono state abbattute le barriere architettoniche davanti al distributore di benzina. A Rocca Mare è stato invece completato il rifacimento della segnaletica orizzontale ed è stato sostituito lo specchio parabolico vicino all’hotel Luca. Analoghi interventi nei prossimi giorni riguarderanno il quartiere di Villanova.

Un intervento che ha riguardato tutto il territorio, infine, è stato il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali di via Flaminia, dal confine con Ancona fino a Villanova. «Resta alta l’attenzione per le zone periferiche del territorio – dice l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti – compatibilmente con le esigenze di tutta la città. Il Comune ha portato avanti interventi in prima persona e monitorato quelli eseguiti dagli altri soggetti per tutelare la popolazione residente».