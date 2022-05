Traffico estivo, allerta su strade e parcheggi: «Per evitare le multe prendete bus o navette»

ANCONA- Sarà un’estate dal grande afflusso. Un’estate dal pieno sapor di ripartenza dopo gli ultimi due anni caratterizzati dal Covid e dalle restrizioni. In questo senso, anche sulle strade, ci sarà la massima attenzione sul tema del traffico e della viabilità. In particolare, con lo sguardo rivolto ai parcheggi dove le multe per divieto di sosta, come di consueto, rappresentano lo scoglio principale per automobili e ciclomotori:

«Ci aspettiamo un’estate al top caratterizzata dal grande afflusso lungo le strade – ha spiegato il Comandante della Polizia Locale di Ancona Liliana Rovaldi – Ci stiamo già programmando per i prossimi mesi predisponendo turni idonei a garantire il massimo del servizio. Questi turni saranno implementati durante il finesettimana e ci avvarremo in termini di risorse di diversi operatori in moto per offrire un servizio agile e tempestivo». I fari, come detto, sono puntati sulla sosta vietata: «La maggior parte delle multe, logicamente, arriva da quella direzione. I parcheggi sono limitati e spesso non riescono a sopperire a tutte le esigenze. Il suggerimento che diamo è di utilizzare i bus navetta o gli autobus di collegamento con la città. In questo modo si evitano gran parte dei problemi e si sfruttano i mezzi messi a disposizione della cittadinanza».

L’intervento sulle strade inizierà già da questo finesettimana (13-15 maggio): «Saremo presenti sia in zona Portonovo sia nelle vicinanze delle altre spiagge. Abbiamo predisposto il tutto perché vogliamo che tutti possano accedere al mare in tranquillità».