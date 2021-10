Vino e sapere culinario, "Le Tradizioni in tavola" torna con il suo tour enogastronomico

Torna martedì 5 ottobre, dalle ore 20:00, al Ristorante da Nenetta, l’originale tour dell’enogastronomia di qualità "Le Tradizioni in tavola" con i migliori interpreti del sapere culinario ed enologico regionale. Nuova tappa per l’originale tour del sapore che coinvolge le cinque province marchigiane in una narrazione capace di svelare sin nei più intimi segreti, la storia della fecondità della nostra terra e dei suoi frutti più famosi nel mondo come i vini DOCG, DOC e IGT e molte altre prelibate eccellenze delle Marche. Martedì 5 ottobre, la prestigiosa cucina del Ristorante Nenetta di Portorecanati sarà la protagonista, a partire dalle 20:00 di una serata all’insegna del gusto di specialità senza tempo. Ad impreziosire la cena-degustazione con uno squisito menù a base di pesce saranno le suggestive narrazioni di Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio che guiderà i commensali in un viaggio appassionante sulle rotte della nostra cultura vinicola. In particolare, verranno presentati vini di grande qualità come quelli dell’Azienda Agricola Fratelli Capinera (Morrovalle, MC), della Cantina Boccafosca (Pianello di Ostra, AN), della Cantina Tenuta De Angelis (Castel di Lama, AP)