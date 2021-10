"Tradizioni in Tavola", il 7 ottobre appuntamento al ristorante l'Arnia del Cuciniere

Si avvicina un’altra fermata lungo il percorso della bontà e attraverso i sentieri tracciati da Bacco. Giovedì 7 ottobre, dalle ore 20:00, al Ristorante l’Arnia del Cuciniere, il più raffinato e storico ristorante falconarese in grado di offrire tipicità intramontabili, andrà in scena un nuovo step dell’ originale tour dell’enogastronomia di qualità con i migliori interpreti del sapere culinario ed enologico regionale, l’unico evento in grado di mescere la storia della fecondità della nostra terra e dei suoi frutti più famosi nel mondo come i vini DOCG, DOC e IGT e molte altre eccellenze delle Marche con il fascino del racconto.

Durante la cena-degustazione, Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio guiderà i commensali in un intenso viaggio nel sapore. Un percorso interesserà alcune delle più celebri cantine marchigiane delle quali verranno svelati segreti e prelibatezze. I protagonisti della serata saranno infatti il Vino Jurek Brut Metodo Classico (Cantina Tenute Muròla, Urbisaglia-MC), il Luzano, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore Doc della prestigiosa Cantina Marotti Campi (Morro d’Alba-AN), il Vino “Murrano” Ribona dei Colli Maceratesi DOC (Cantina Capinera Morrovalle, MC) , il vino Gottifredo Passito dei Colli Maceratesi DOC (Cantina Capinera Morrovalle, MC). Il costo previsto a partecipante è di 30 euro. Il progetto complessivo è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità.