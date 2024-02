Scatta la rassegna "Tout le Cirque": si comincia sabato 24 febbraio al Teatro Panettone con "Operativi!"

ANCONA - Appuntamento sabato 24 febbraio, alle ore 21, al Teatro Panettone per la prima data della rassegna "Tout le Cirque", sostenuta dal Comune di Ancona. Alla sua settima edizione, la popolare rassegna di circo-teatro dedicata particolarmente alle famiglie ma anche ai tanti appassionati dell’arte circense, vedrà la partecipazione di compagnie nazionali e regionali, e si svolgerà dal 24 febbraio al 13 aprile per un totale di quattro rappresentazioni. In scena la compagnia Eccentrici Dadarò con “Operativi!”, a cui faranno seguito “Balloon Adventures” portato in scena dal Collettivo Clown (sabato 9 marzo), quindi “Fuori Porta” di Piero Massino Macchini (sabato 23 marzo) ed infine “Sonata per Tubi” di Nando e Maila (sabato 13 aprile).

Tra gags divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, si guarda all’ingenuità dei clown e alla debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi nello spettacolo ma anche per ripensarci tornando a casa. Vincitore del premio Cantieri di Strada 2014 - Sezione Di Piazza In Piazza - Giovanna Bolzan e Vincitore del premio migliore spettacolo di strada - Babel Festival 2019 - Targoviste – Romania.

Biglietti, prenotazioni ed info

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 12 euro, ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti. Partita anche la campagna abbonamenti che prevede convenienti soluzioni per accedere alle varie rassegne. Biglietti in vendita presso Casa della Musica Ancona (tel. 071 202588 – Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 e sul circuito www.vivaticket.com. Altre biglietterie su www.amatmarche.net/biglietterie.

Prenotazioni e informazioni presso la Casa della Musica Ancona (tel 071 202588), AMAT (tel. 071 2072439) dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 10 alle 16 e su www.teatrorecremisi.it