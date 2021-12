La Coppa Europa al Centro Papa Giovanni XXIII: il tour scatta venerdì 17 dicembre

“It’s coming to … Ancona!” - La Coppa, conquistata dagli Azzurri durante la scorsa estate 2021, sarà ospitata dal Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, che sta organizzando tutto il necessario affinché tanti tifosi e tante tifose, bimbi o adulti, calciatori, sportivi, curiosi e appassionati di tutte le età possano vederla e magari scattare qualche foto con l’ambito Trofeo.

«La scelta di pianificare questa iniziativa - racconta Giorgia Sordoni, Vice Presidente e Coordinatrice - nasce da due motivazioni. La prima è la nostra convinzione che, attraverso la volontà e il gioco di squadra si possano raggiungere grandi risultati: è un po’ quello che accade qui ogni giorno, i nostri ospiti con disabilità formano un team con Educatori e Operatori per superare gli ostacoli che la disabilità impone. La seconda è il nostro voler restituire alla nostra città ed alla provincia un po’ della vicinanza, dell’affetto e del calore che hanno dimostrato, dimostra e dimostreranno nei confronti delle persone con disabilità del Centro. Una sorta di piccolo dono di Natale da parte del nostro Centro».

L’iniziativa è stata organizzata collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio delle Marche: alle squadre ed alle squadre giovanili della Federazione sarà riservato un orario speciale (dalle 15 alle 16.30) per poter vedere la Coppa e magari scattare una foto insieme al sognato Trofeo europeo La Coppa sarà visibile al pubblico dalle 16.00 alle 20.00 del 17 Dicembre, presso la sede del Centro Papa Giovanni XXIII in via Madre Teresa di Calcutta 1, quartiere Posatora (Ancona). L’ingresso sarà gratuito ma occorrerà essere in regola con tutte le normative Covid vigenti.