Tornelli in piazza del papa, il caso in aula: il sindaco fa il punto

ANCONA - Tornelli in piazza del Papa, non se ne fa nulla. Almeno per ora. Il punto sull’ipotesi, effettivamente arrivata sui tavoli del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: «Ci siamo confrontati su diverse ipotesi quando abbiamo affrontato il tema dei fenomeni di difficile convivenza civile, ma allo stato non è stata selezionata come una ipotesi di concreta proposta da portare avanti». Lo ha spiegato in consiglio comunale il sindaco Valeria Mancinelli, in risposta all’interrogazione di Francesco Rubini (Altra idea di Città).Tradotto, la possibilità non si è aperta neppure sul piano istruttorio. Però, avvisa il sindaco, l’efficacia delle misure adottate finora (ordinanza anti-alcol) viene verificata periodicamente: «Da qui a qualche mese, se si saranno rivelate insufficienti, si dovrà ragionare su eventuali introduzioni di altre misure» ha detto la Mancinelli.

«Invito l’amministrazione a cogliere comunque il problema profondo che c’è sulla mancanza di spazi di aggregazione e sul tema del divertimento notturno, spesso descritto solo in chiave negativa- ha commentato Francesco Rubini- sono argomenti che andrebbero posti al centro del dibattito politico. L’ordine pubblico è in capo alle autorità preposte, poi però c’è la sfida del dare ai giovani le occasioni per la socialità e il divertimento. Sono proprio questi gli antidoti a situazioni spiacevoli».