Choco Marche compie 21 anni. La proposta dell’assessore Simonella: «Allargare la manifestazione a tutta la città»

ANCONA - Nel settore è la kermesse più longeva della città: ben 21 edizioni «senza sosta, nemmeno durante la pandemia» ha tenuto a sottolineare il segretario generale della Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli. E che l’assessore Ida Simonella vedrebbe bene «allargata anche ad altri quartieri della città - ha suggerito durante ka conferenza stampa di presentazione -. Potremmo pensarci dall’anno prossimo». Ma soprattutto è la manifestazione che dà il lancio alle iniziative di Natale. Da venerdì 18 a domenica 20 novembre torna Choco Marche nella location di piazza Cavour. Saranno 18 gli espositori, alcuni dei quali da varie regioni d’Italia, che si posizioneranno nelle casette di legno che il Comune utilizzerà a partire dal 26 novembre per il market natalizio.

La kermesse

«Ben vengano le iniziative volte a rivitalizzare il centro - ha esordito il presidente di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini -. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, siamo orgogliosi del traguardo raggiunto e dell’impegno nel valorizzare le nostre imprese». Choco Marche, infatti, ha tra gli obiettivi quello di mettere in prima linea l’aspetto qualitativo dei maestri cioccolatieri e dei loro prodotti, che lo stesso Sabbatini definisce «opere d’arte uniche». Un tratto distintivo che spiega bene la longevità della manifestazione. «Ventun’anni di iniziativa non s’inventano così - sottolinea Pierpaoli - e conferma il valore aggiunto che rappresenta il fiore all’occhiello delle manifestazioni del capoluogo e la punta di diamante di Confartigianato». L’altro aspetto su cui l’associazione artigiana pone maggiore attenzione è «la funzione sociale che Choco Marche svolge nell’educazione al gusto» continua Pierpaoli. Infatti nei tre giorni di kermesse non mancheranno i laboratori sensoriali dove si svolgeranno approfondimenti sul tema. «Ogni anno migliaia di persone si riversano in città grazie a questa manifestazione - specifica l’assessore Simonella - e rappresenta un anticipo degli eventi di Natale». Un’evento talmente gradito alla città che l’assessore lancia l’appello a compiere un nuovo passo: «propongo di farlo diventare più capillare e diffuso anche in altri quartieri, così da coinvolgere tutta la città».

Il programma

Inaugurazione venerdì 18 alle 18,30. Alle 21 il talk nel salotto del gusto allestito sotto le navate della libreria Fogola in piazza Cavour e condotto dal giornalista Maurizio Socci. Gli appuntamenti per agli approfondimenti tematici proseguiranno sabato e domenica a partire dalle 16. Mentre i laboratori sensoriali “A scuola di cioccolato”, allestiti in un padiglione apposito lungo il percorso al centro della piazza, si terranno ogni mattina (dalle 9 alle 12) per le scuole, e dalle 15,30 alle 19,30 solo su prenotazione per chiunque volesse accrescere la propria conoscenza sul cioccolato e l’arte dei maitres chocolatiers.