Croce Gialla Curva nord insieme per San Ciriaco: doppia tombola di beneficenza 

ANCONA - Tombola di San Ciriaco e Curva Nord. Non mancano gli impegni per il personale della Croce Gialla di Ancona, a cominciare dall’organizzazione della tradizionale tombola di San Ciriaco in programma mercoledì 4 Maggio a Piazza Cavour con l’estrazione dei numeri vincenti.

La tombola della Croce Gialla

Sabato 30 apile, dalle ore 8.30 alle 13.00 al Mercato Dorico di Campagna Amica - via Martiri della Resistenza 17, sarà possibile acquistare le cartelle della tombola e nella stessa giornata al mercato di Coldiretti di piazza Cavour (lato Bar Angolo) dalle 7.30 alle 12.30. Cartelle che potranno essere acquistate anche in Croce Gialla presso la sede sociale in via Ragusa tutti i giorni dalle 8 alle 20. Ci saranno anche una serie di postazioni all’interno del percorso fieristico in programma dal 1 al 4 maggio. Quest’anno i tagliandi della tombola daranno anche delle agevolazioni economiche: ogni singolo biglietto acquistato al costo di 2,50 Euro darà diritto ad un buono sconto di 5 Euro da consumare allo Spazio Conad di Ancona in via Scataglin,i a monte di una spesa superiore a 30 Euro. L’estrazione, mercoledì 4 maggio, avverrà alle 19 in piazza Cavour e sarà preceduta dall’inaugurazione con taglio del nastro di una nuova ambulanza. Al terno andranno 150 Euro, 200 alla quaterna, 300 alla cinquina mentre 1500 euro è il valore della tombola.

La Curva Nord

La Curva Nord, in occasione della gara interna di domenica contro l’Olbia valevole per i playoff per la serie B, ha organizzato una lotteria in palio tre maglie dell’Ancona donate tempo addietro dalla società proprio alla curva nord. Un biglietto costa 3 Euro mentre con 5 Euro si potranno avere due tagliandi. L’intero ricavato verrà devoluto proprio alla Croce Gialla di Ancona per l’acquisto di un defibrillatore. I biglietti saranno venduti domenica allo stadio Del Conero. Tra il primo e il secondo tempo verranno comunicati i biglietti vincenti. Una volta coperte le spese per il defibrillatore un eventuale avanzo di denaro verrà devoluto al reparto di cardiologia pediatrica.