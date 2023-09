Ancona ha il suo Tombolò, la tombola che celebra il dialetto e la tradizione anconetana

ANCONA- Per gli amanti del Natale è in arrivo una novità: il Tombolò, ovvero la tombola anconetana con frasi, parole e detti in dialetto, nonché disegni sulla storia, il cibo e i modi di dire di Ancona. L’idea, originale e divertente, è di Francesco Tonti, 33 anni, anconetano doc, titolare di un'agenzia di marketing e socio di uno studio di amministrazione condomini, che insieme a sua moglie Jessica Andreatini ha voluto ricreare il celebre gioco da tavolo natalizio in versione anconetana. «Il Tombolò celebra il dialetto e la tradizione di Ancona- spiega Tonti-. Il mio intento è quello di valorizzare il nostro ricco patrimonio culturale e linguistico attraverso un'esperienza ludica coinvolgente e divertente». Come è nata l’idea della tombola anconetana? «Ho la fortuna di avere una famiglia molto unita e ogni Natale ci ritroviamo tutti da nonna e giochiamo a tombola. Abbiamo sempre usato quella della smorfia napoletana e mio padre tiene immancabilmente il tabellone storpiando le parole con il nostro dialetto. Così, lo scorso anno, mi è venuta l’idea di creare, sulla falsa riga di quella della smorfia, la tombola anconetana e da gennaio io e mia moglie abbiamo iniziato a lavorarci». Il Tombolò è composto da un tabellone (ogni numero ha una parola, frase o detto e un disegno dedicato), 96 cartelle illustrate e 90 numeri di legno. Non sono presenti le fiches per segnare i numeri estratti nelle cartelle perché ad Ancona si usano i ceci o la pasta!

«Tutti i disegni sono stati fatti a mano da me- racconta Francesco Tonti-. Ognuno è un viaggio nei luoghi iconici della città, un assaggio dei cibi tradizionali e raffigura i vari detti». Ecco allora che troviamo i moscioli, i vincisgrassi, el ciambellò e i paccasassi, tanto per citarne alcuni. Tra i luoghi simbolo il Monumento dei Caduti, la Fontana delle 13 Cannelle (ovviamente al numero 13), San Ciriaco (numero 4 in onore della festa del Patrono), el Lazzaretto, Portonovo, Mezzavalle. Tra le frasi e i modi di dire: “Pià gambò”, “El pa’ cu l’ojo”, “El monte che méte ‘l capélu”, “Fa’ la boca brencia”, “È fadìga a fadigà”, “El ca’ de Luzi” (numero 3), “La testa pe’ spartì le ‘recchie”, “Mare mòssu, bufi a tèra”, “Na fava che nun se còce” e così via. «Il numero 89, Ninì de nonna, è un omaggio a mia nonna Anna che lo scorso anno ha compiuto 100 anni- afferma il trentatreenne-. Nella tombola ci sono le frasi e i detti usati dai miei nonni e da mio padre. Li ho cercati anche nei vari blog, ho ripreso le parole più classiche dalle poesie. È una tombola che parla di tradizione e racconta la storia di Ancona». È possibile acquistare il Tombolò sul sito www.tombolaanconetana.it, sito che presenta anche una divertente versione in dialetto anconetano. «La tombola sarà disponibile dal 14 ottobre e fino a quella data è possibile ordinarla con uno sconto del 15%- spiega Francesco Tondi-. Per il momento la tiratura è limitata, abbiamo prodotto 120 pezzi totali in quanto è un progetto autofinanziato e vogliamo vedere prima come rispondono gli anconetani. Se apprezzeranno la tombola, i prossimi anni sicuramente aumenteremo la tiratura».