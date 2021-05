Tnt Fedex, il sindacato esulta: «71 lavoratori assunti nell'appalto»

Accordo storico per una svolta che partirà ufficialmente il 1 luglio 2021: la Tnt Fedex di Ancona assume 71 lavoratori dell’attività di movimentazione, un servizio finora affidato ad una ditta esterna. Una conquista della Filt Cgil Marche. «Una scelta importante - si legge nella nota - da parte dell'azienda di logistica, dopo anni di esternalizzazioni dell'attività di movimentazione merci, con cambi di cooperative continui e un sistema perverso che fa i conti con l'illegalità diffusa nonostante il rigido criterio di scelta dei loro fornitori di servizi. Dopo anni di lotte e di trattative, finalmente la multinazionale irlandese, dopo le denunce della Filt Cgil e dopo varie vertenze, ha dato ragione alla Cgil,con un intervento decisivo che ridà dignità agli ultimi della catena degli appalti».



Il settore è quello della logistica e movimentazione. «Molti dei 71 lavoratori - prosegue la nota - hanno anche ventiquattro anni di anzianità in questa attività. L'accordo sottoscritto prevede l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze di TNT (FedEx) ed il mantenimento di tutti i diritti economici e normativi contrattuali maturati, anche la possibilità di scelta per quanti vorranno rinunciare all'assunzione ed ottenere degli incentivi importanti». Questo di Ancona è uno dei primi casi, in Italia, relativo ad una multinazionale della logistica che internalizza le attività e lo fa soprattutto per migliorare la qualità del proprio servizio, così come recita la premessa dell’accordo sindacale. «L’ importanza dell'accordo non è solo per l’impianto di Ancona e per la sola Tnt/Fedex – fa sapere Lolo Emmauel Ewo, segreteria regionale Filt Cgil Marche - ma per tutta la logistica e per il settore dei corrieri espressi. Si apre, infatti, una strada importante per il sindacato e per i lavoratori per approdare ad un nuovo modello dove il meccanismo degli appalti, dello sfruttamento e dell’evasione viene definitivamente sepolto. Ma non solo: il modello degli appalti va definitivamente superato per dare qualità a questo settore dove l’organizzazione è il cuore centrale del rispetto delle tempistiche di consegna delle merci».