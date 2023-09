I Tiromancino esaltano Ancona. Per la band è stata una notte magica: «Due ore indimenticabili»

ANCONA - «Ieri al Passetto di Ancona è successo qualcosa di davvero magico. In una location spettacolare l'intera città è arrivata sotto il palco e sono state due ore indimenticabili». Inizia così il post Facebook dei Tiromancino. La band romana, guidata da Federico Zampaglione, ha voluto ringraziare tutto gli anconetani (e non) accorsi ieri sera al Monumento del Passetto. Un evento emozionante che ha entusiasmato i quasi 10mila presenti.

"A tratti ho persino faticato a sentire la mia stessa voce - commenta Zampaglione - per quanto forti erano i cori. La festa del mare, evento storico per la città di Ancona, ci ha accolto in un abbraccio immenso ed infinito».