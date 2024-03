Senigallia tra i protagonisti di Tipicità 2024

Anche quest'anno il Comune di Senigallia ha allestito uno spazio a Tipicità Festival che si è svolto lo scorso fine settimana. Il progetto "Senigallia città gourmet" continua il suo percorso di collaborazione con le città di Isola della Scala, San Vito lo Capo e Foligno. La kermesse fermana è stata l'occasione di incontrare le rappresentanza delle città che si sono unite alla "rete delle città gourmet" nata lo scorso ottobre.

Lo stand di Senigallia ha riscosso molto successo sia in termini di informazioni turistiche che per la novità di aver introdotto la degustazione della salsiccia matta e delel specialità di Frattula. Non poteva mancare una moto Harley a sottolineare che "Senigallia è una città che non solo è capace di organizzare ed accogliere grandi eventi di intrattenimento, culturali e sportivi ma ha uno spiccato appeal enogastronomico, che rappresenta una testimonianza del “buon vivere” in ogni suo aspetto". Così il Sindaco Massimo Olivetti nell'intervista rilasciata a Monica Caradonna giornalista di Linea verde life. Nello spazio riservato all'intervento di Senigallia l'Assessore allo Sviluppo Economico Alan Canestrari ha sottolineato come il tessuto commerciale ed artigianle del territorio contribuisca, ad arricchire il "brand" Senigallia di quel turismo esperenziale alla portata di tutti ampliando il ventaglio di proposte turistiche. Presenti a Tipicità anche gli Assessori Simona Romagnoli e Gabriele Cameruccio. Un ringraziamento doveroso a Ivano Paolini e alla Beccheria Rossetti di Marzocca per aver messo a disposizione le degustazioni della salsiccia matta. Ad Alfonso Roncarati per le degustazioni delle specialità di Frattula. Un particolare ringraziamento a Luca Facchini che, durante l'intervento di Senigallia, ha preparato le degustazioni con lo chef Gabriele Ferron.