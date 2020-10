Tutti a bordo della nuova Tipicità in Blu!

Entra nel vivo la settimana “clou” della 7a edizione di Tipicità in Blu! Si parte mercoledì a bordo del traghetto e si prosegue fino a domenica nelle Sale della Mole Vanvitelliana, quartier generale della manifestazione per tutta la sua durata.

L’edizione 2020 di Tipicità in Blu esplora le dimensioni della “nuova normalità” con contenuti di alto profilo e momenti di “educazione divertente”. Due i palinsesti: uno professionale, con le giornate della blue economy, e l’altro ludico-educativo, con il Festival vero e proprio in programma nel week end. a partNautica, agroalimentare e pesca, cantieristica, ambiente e sostenibilità, viaggio e cultura. Sono gli aspetti legati all’economia del mare che saranno analizzati nel corso della manifestazione, con momenti in presenza reale ed una grande fruibilità digitale per raggiungere, in Italia e nel mondo, l’ampia comunità di Tipicità.

Mercoledì il primo degli incontri professionali con un approfondimento a cura di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino sui controlli della filiera ittica nelle fasi di commercializzazione. In serata, insieme al Comune di Ancona che organizza Tipicità in Blu in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, il simbolico “varo” ufficiale a bordo della motonave Anek Lines. Giovedì e venerdì, sempre alla Mole, due giornate organizzate da CNA dedicate agli incontri btob, rispettivamente nel settore agroalimentare ed in quello della cantieristica. Venerdì partenza ufficiale dell’Ocean Hackathon-quarantotto ore per decodificare il mare, con CNR e Università Politecnica della Marche. Sabato mattina, con “Oro di mare”, è il momento della pesca a cura del FLAG Marche Centro.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre minicrociere fino al Conero a bordo del moto-pesca ed animazione artistica a tema curata dal Collettivo Delirio Creativo. Centro propulsore del Festival sarà il Magazzino Tabacchi della Mole, uno spazio ampio da godere con tutte le accortezze e le attenzioni per la migliore sicurezza. Del tutto nuova la modalità di degustare le prelibatezze di mare e di terra proposta dall’Accademia di Tipicità insieme a MicaMole con lo “Chic-nic in blu”, ossia il pescato dell’Adriatico in versione gourmet, insieme al celeberrimo Stoccafisso all’anconitana, a cura dell’omonima Accademia. Il tutto in abbinamento ai vini scelti da Marchigianamente con “il Conero nel Calice” ed ai sapori di terra dei produttori selezionati da Coop Alleanza 3.0.