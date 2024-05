Crescita blu, ad Ancona quattro giorni di mare e di futuro

Orario non disponibile

Quando Dal 21/05/2024 al 24/05/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

ANCONA – Da martedì 21 a venerdì 24 maggio la “Blue way” pervade la capitale marchigiana con le giornate della blue economy che caratterizzano l’edizione 2024 di Tipicità in Blu. Si parte martedì pomeriggio, 21 maggio, con due appuntamenti a cura dell’Università Politecnica delle Marche, condotti presso la Sala eventi Unicorn, da Andrea Pancani, Caporedattore de LA7.

Alle 15:00 protagonista il “Porto del futuro”, mentre alle 17:00 spazio alla presentazione del nuovo corso di laurea in Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche. Sempre da Unicorn, il 22 maggio alle 9:00 inizia la mattinata dedicata all’intelligenza artificiale ed alle nuove tecnologie applicate alla filiera della nautica, a cura di Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino. Alle 15:00 tavola rotonda incentrata su “Una filiera virtuosa delle plastiche in mare e del PVC/CFR”.