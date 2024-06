Timone Yachts, un compleanno da ricordare: festeggiati i 40 anni di attività

Una splendida e scintillante serata d’estate per celebrare un compleanno tutto da ricordare: la società senigalliese Timone Yachts ha toccato i 40 anni di attività, quando nel 1984 nasceva come semplice società di manutenzione. Di acqua, è il caso di dirlo, ne è passata sotto i ponti, come ha ricordato un emozionato Luigi Gambelli durante la giornata, sino a diventare una realtà internazionale. È stata una serata magica quella organizzata da Timone Yacht alla Darsena del sale di Cervia, scenario d’incanto per un’occasione speciale. Aperitivo, cena, canzoni e spettacoli hanno arricchito un evento da ricordare a lungo. Clienti diventati anche amici, collaboratori, tutto si è svolto perfettamente per un momento davvero molto atteso che ha visto anche Timone Yachts ospitare Morning by the Med, la prima tappa del tour del Seadeck 6 di Azimut, alternando momenti di condivisione dei brillanti risultati ottenuti ad altri altamente spettacolari.

A Cervia è riuscito tutto come aveva in mente Gambelli che ha ricordato come Timone Yachts sia «un brand affermato e una realtà di riferimento per tutto il settore della nautica di lusso». Ma a certi risultati si arriva affermando «un importante gioco di squadra che faccia remare tutti convintamente dalla stessa parte. Ogni giorno lavoriamo con tanta passione, questo è il tratto distintivo di Timone Yachts. Per me e per la mia squadra si tratta di una grande soddisfazione che ci motiva a fare ancora di più, e meglio, ogni giorno». Gambelli ha ricordato che «momenti di svolta ce ne sono stati parecchi, ma quello più significativo è stato nel 1992, con una società ancora molto giovane ed entusiasta, quando siamo diventati dealer del Gruppo Azimut, uno dei più importanti presenti in questo business. Ora siamo dealer di Azimut nelle aree del centro nord est, quindi per l'Austria e la Germania, grazie alla YachtWerk, newco creata con il coinvolgimento della tedesca Splendid Yachting. Un passaggio fondamentale che ci ha permesso di crescere ulteriormente nella vendita di nuove imbarcazioni e anche di quelle usate. Uno step importante per ritagliarsi uno spazio significativo nel contesto internazionale che ha poi portato alla nascita di un gruppo specifico, Timone Yachts Group».

Oggi, a quarant’anni di distanza, Gambelli ricorda la storia di questa realtà che annovera anche un altro marchio molto importante, Blue Yachts che ha aperto fondamentali mercati nell’Est Europa nei territori di Albania, Montenegro, Macedonia e più nel complesso tutta l’area balcanica. Un mercato sempre in crescita tanto che proprio in occasione dei festeggiamenti dei quant’anni Gambelli si è lasciato sfuggire una novità di rilievo, l’apertura di una nuovo ufficio proprio in Albania, a Tirana «per essere sempre al passo con le richieste della clientela (attuale e potenziale) e per essere ben radicati su un territorio che rappresenta un mercato molto interessante».