Timone Yachts Group, con Splendid Yacht, mettono in palio un premio da sogno

SENIGALLIA - Timone Yachts Group partecipa alla “charity dinner” organizzata nei giorni scorsi dalla OTB Foundation di Renzo Rosso. Una vera serata di gala prenatalizia con personaggi d’eccezione che hanno partecipato a questo evento promosso dal patron di Diesel e di Dsquared. Tra di loro anche Luigi Gambelli, guida di Timone Yachts Group, insieme al socio Paolo Moresco, i quali hanno preso parte alla serata non solo in qualità di semplici ospiti. Tutt’altro.

In occasione della kermesse di beneficienza svoltasi all’headquarter di OTB, a Breganze, in provincia di Vicenza, infatti, la Timone Yachts Group, tramite il brand Timone Yachts, insieme a Splendid Yacht e Yachtwerk, entrambi partner della stessa Timone sul mercato di Austria e Germania per Azimut, hanno messo in palio una vacanza di cinque giorni per sei persone su uno yacht Azimut 55, splendida imbarcazione di quelle che segnano un passaggio generazionale in un mondo dove è facile pensare ci sia ancora poco da inventare. “Si è trattato di una sinergia molto significativa - dicono Gambelli e Moresco – Abbiamo unito volentieri i nostri sforzi con Splendid per poter regalare il premio in occasione di questa importante serata di solidarietà”. Anche un segnale, questo, del valore del Gruppo marchigiano guidato da Luigi Gambelli, sempre più protagonista nel mondo della nautica anche per la presenza alle maggiori fiere internazionali del settore, oltre che a kermesse come quella voluta dal manager veneto, durante la quale i premi sono stati battuti all’asta on line sul sito Charitydinner.it.

Il primo premio messo in palio è stato proprio quello ‘portato in dote’ da Timone: “Una grande soddisfazione per noi aver partecipato ad un evento così ricco di fascino ed importanza mettendo in palio un’autentica gemma della nautica” hanno detto Gambelli e Moresco.

Tra gli altri premi posti in palio, posti vip per assistere alle partite di calcio del Lanerossi Vicenza (patron sempre Rosso) e un casco originale di Valentino Rossi reso disponibile da Lino Dainese, noto imprenditore dell'abbigliamento e di tute per moto. Una serata d’onore alla quale hanno preso parte molti volti noti tra le 650 persone presenti, mentre sul palco si sono alternati diversi ospiti del mondo della Tv.