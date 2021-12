Timeless Area, ci siamo: svelato lo staff per l’apertura di fine gennaio

Adesso è veramente tutto pronto. Con un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, Timeless Area entro fine gennaio aprirà i battenti nel centro di Ancona portando la sua proposta moderna e innovativa nel capoluogo. Sul modello di quanto accade nei grandi centri della moda, Milano e Parigi su tutti, il nuovo locale coniugherà abbigliamento, tempo libero e lavoro con tantissime postazioni di co-working e smart-working installate. Per l’occasione è stato svelato anche lo staff che sarà composto da ragazzi giovani, del territorio e con tanti sogni da realizzare.

Accanto a Francesco Caiazza, promoter del progetto, ci saranno Federico e Mattia Orciani (ideatori, insieme allo stesso Caiazza, del brand Timeless), Alessia Fava, Rebecca Malloni e Lorenzo Boriani. Una equipe emergente che ha sposato sin da subito le prerogative di questa nuova avventura, come spiega lo stesso Caiazza:

«Ormai ci siamo, per fine gennaio daremo il via alle danze. Il ritardo di qualche giorno rispetto alle previsioni originarie è stato dovuto agli arredi e alle consegne. In questi giorni è tutto così particolare. Siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo, l’intera parte superiore sarà adibita con tante postazioni per lavorare e studiare, ospiteremo tutte le età mettendoli nelle migliori condizioni possibili. Poi, dopo un certo orario, daremo spazio ad aperitivi, tapas, cose molto particolari. Il piano di sotto, invece, sarà dedicato interamente alla vendita dell’abbigliamento e degli accessori. Lo staff è giovane e ha tanta voglia di fare, sono orgoglioso che mi accompagnino in quest’avventura e sono orgoglioso di avere Mattia e Federico con me con i quali abbiamo condiviso la nascita del brand».