La spinta del cambiamento, Timeless Area brucia le tappe: si punta ad un’apertura record

Lavori che procedono a vele spiegate ed ampie possibilità di bruciare le tappe per la prima apertura. Ancona si prepara ad un appuntamento molto particolare per il “Timeless Area” del giovane imprenditore dorico Francesco Caiazza (ideatore anche dello stesso brand insieme ai fratelli Federico e Mattia Orciani) che sta completando tutti i suoi step. Sarà un locale decisamente innovativo capace di abbinare la moda al tempo libero con tanto di eventi organizzati. Quello che accade giornalmente nelle “capitali delle passerelle” come Parigi e Milano e che adesso si appresta a sbarcare nel capoluogo.

Filtrano anche i primi rumors sull’inaugurazione che, salvo complicazioni legate agli ultimi ritocchi, potrebbe essere addirittura il 18 dicembre. Un vero record visto l’inizio dei lavori dopo l’inizio di novembre. Confermate tutte le anticipazioni, accanto ai capi d’abbigliamento – realizzati rigorosamente in modalità ecosostenibile - ci saranno postazioni per il co-working, aperitivi particolari e dj set con tanto di eventi.

Sulle divise e sulle pareti campeggerà il motto “Here to change”. Perché la spinta del cambiamento coinvolgerà anche Ancona. E le premesse sono le migliori possibili.