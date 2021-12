Assistenza sociale, il Comune cerca operatori per "Time for a change"

Il Comune di Ancona fa sapere che entro le ore 12,00 del 20 dicembre 2021 è possibile presentare la domanda di manifestazione di interesse volto a identificare i potenziali operatori economici interessati a realizzare il progetto, finanziato da Regione Marche e Cassa delle Ammende, intitolato “Time for a Change” rivolto a minorenni e giovani adulti in carico all’Ufficio Servizi Sociali Minorenni (USSM). Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC:comune.ancona@emarche.it. Nella pec dovrà comparire la dicitura: “Manifestazione di interesse progetto “Time for a change”. I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione sul modulo appositamente predisposto. E’ necessario produrre la dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento nel caso di non utilizzo della firma digitale.

"Time for a change" ha i seguenti criteri generali:

sperimentare percorsi individualizzati che favoriscono un inserimento sociale e lavorativo dei minori/ giovani adulti in carico all'USSM;

sostenere e incentivare il minorenne nella valutazione delle capacità personali e nell' autovalutazione aderente alle reali prospettive socio lavorative;

potenziare il supporto psicologico e psicosociale per avviare un positivo processo di cambiamento della personalità deviante;

allargare la quota di utenti da avviare, in gruppo, a percorsi di educazione alla legalità.

Il progetto è finalizzato ad aumentare i percorsi individualizzati di assistenza sociale e psicologica e di accompagnare minorenni e giovani adulti in carico all'USSM ad uscire dal circuito penale attraverso un processo di cambiamento della personalità che parte dalla promozione della identità personale e dal rafforzamento dell'autostima.