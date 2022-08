Abbattimento dei tigli, comitati infuriati ma la maggioranza tira dritto: «Va fatto, è nuovo inizio per migliorare il verde»

JESI - Un assessore, tre consiglieri comunali di Jesi in Comune, due di altre liste della maggioranza sono stati ieri mattina in viale Trieste per spiegare ad alcuni componenti del Comitato dei Garanti del verde la scelta di procedere all’abbattimento dei quattro tigli.

«Su questa vicenda c'è stata, sin da subito, la disponibilità al dialogo e al confronto per scongiurare l'abbattimento degli alberi- spiega Filippo Cingolani, consigliere comunale Jesi in Comune- appena insediata questa amministrazione comunale ha preso in mano la tomografia che accerta, con esami strumentali, i tigli compromessi. Sono 4, se si fosse proceduto ciecamente senza ascoltare niente e nessuno ne sarebbero stati buttati giù 12. Al comitato dei Garanti il 4 luglio è stata consegnata una copia della tomografia e si è deciso, insieme, di concedere tempo al comitato per far redigere da un loro tecnico di fiducia un'altra perizia in grado di confutare la pericolosità dei 4 tigli». A distanza di un mese, spiega Cingolani, «quello che i garanti del verde hanno inviato all'amministrazione comunale è un parere svolto senza nemmeno un sopralluogo e che non smentisce la perizia tomografica precedente. Essendo quegli alberi certificati come pericolosi, l'amministrazione comunale ha provveduto ad emettere l'ordinanza di abbattimento a tutela dell'incolumità dell'intera comunità, assumendosi la responsabilità morale e giuridica di evitare che quegli alberi possano cadere sopra a qualcosa o qualcuno».

Nella mattinata di ieri alcuni componenti del comitato hanno cercato di impedire l'esecuzione dell'ordinanza presidiando gli alberi. «Abbiamo cercato il dialogo ed il confronto per evitare di dover ricorrere alla forza pubblica- l’abbattimento dei tigli non è una vittoria, sarà però il punto di partenza per una migliore cura del verde cittadino. Gli attacchi personali dei “civici” verso i nostri consiglieri comunali, non solo sono un'istigazione pericolosa, ma qualificano l'azione politica di questa opposizione che evidentemente non ha altro da dire».