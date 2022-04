Arrosticini, bombette e asado argentino: i cibi del mondo tornano in piazza con "Tiello STREETto"

FALCONARA - Da giovedì 7 a domenica 10 aprile Falconara sarà di nuovo il regno del cibo di strada, con piatti tipici regionali e da tutto il mondo. Saranno tante le specialità da gustare in piazza Mazzini, come le bombette e i panzerotti pugliesi, l’asado argentino, la pizza fritta napoletana, gli arancini e i cannoli siciliani, i fiori di zucca alla romana, gli arrosticini abruzzesi e tanto altro. Prodotti dolci e salati, insieme alla birra di microbirrifici artigianali, saranno infatti protagonisti della seconda edizione di ‘Tiello STREETto International Street Food’, con 15 truck che faranno rotta nel centro cittadino. Ci sarà anche il Birra Bus, un truck tutto giallo come uno scuolabus: i clienti saranno fatti accomodare su tavoli che riproducono fedelmente i banchi di scuola. Giovedì 7 aprile gli stand apriranno alle 18, mentre da venerdì 8 a domenica 10 l’orario è dalle 12 alle 24.

La centralissima piazza Mazzini, nel cuore di Falconara, farà da sfondo alla manifestazione che giunge in città per la seconda volta, dopo il grandissimo successo dell’edizione di novembre, quando aveva registrato il tutto esaurito. Anche l’edizione 2022 è organizzata da Tiello STREETto con il patrocinio del Comune di Falconara. «L’iniziativa coincide con la fine dell’emergenza sanitaria – è il commento del sindaco Stefania Signorini – e rappresenta la prima occasione di ritrovarsi in piazza dopo mesi di forti restrizioni. Pur nel rispetto delle regole ancora in vigore, sarà un’opportunità per tornare a socializzare e un volano di rilancio per il centro e le sue attività commerciali, duramente colpite dalla pandemia, che ha determinato gravi conseguenze sul piano economico, sociale e turistico». «Tiello STREETto – ricordano gli organizzatori – è un brand che si occupa di organizzare eventi a tema Street Food in tutta Italia. Il nome deriva dal classico gesto che facciamo quando afferriamo un panino, tipica pietanza da street food. Lo teniamo stretto appunto, per evitare che il contenuto cada a terra. Ma in realtà c’è un ulteriore significato: ‘tiello STREETto’ è riferito anche al nostro patrimonio gastronomico che dobbiamo tenerci stretto. È per questo che durante gli eventi riuniamo i migliori Truck Food d’Italia, per esaltare i piatti più buoni del nostro bellissimo Paese». Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili anche sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ TielloStreetto/ e su Instagram: https://www.instagram.com/ tiellostreetto/