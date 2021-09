L'Autostazione Verrocchio sulla rivista "The Plan", è tra i migliori progetti del mondo

Il progetto dell'Autostazione del Verrocchio di Ancona riceve l’Honorable Mention di "The Plan Award 2021", noto premio internazionale di architettura per la categoria Transport future ed è stato selezionato tra oltre 1600 candidature provenienti da tutto il mondo.«Un grande onore per tutta la nostra squadra e per chi ha scelto e creduto sin dall'inizio in questo progetto. Importante per il capoluogo marchigiano e di respiro internazionale, la nuova autostazione del Verrocchio sarà un’opera di forte riqualificazione urbana che aiuterà a dare un nuovo volto a uno degli ingressi della città, offrendo strutture utili per i cittadini» commenta Andrea Marasca, uno dei soci dello Studio di architettura Sardellini Marasca, insieme a Giorgio e Paolo Marasca e Anita Sardellini.

La rivista internazionale di architettura "The Plan", distribuita in oltre 40 Paesi nel mondo e punto di riferimento del settore, organizza ogni anno il "The Plan Award", premio internazionale di eccellenza in architettura, interior design e pianificazione urbana. Questa vetrina sull’architettura contemporanea ha messo in evidenza progetti di diverse categorie, come imponenti grattacieli negli Stati Uniti, moderni progetti di rigenerazione urbana in Cina e soluzioni architettoniche che affrontano temi rilevanti, come l’inquinamento e l’efficienza energetica. All’interno di questa grande vetrina di settore, l’Autostazione del Verrocchio è stata classificata dalla giuria internazionale del contest. Il progetto prevede il completamento di un’autostazione per il trasporto pubblico locale e di un parcheggio scambiatore a servizio della stazione ferroviaria del capoluogo marchigiano. L’obiettivo è quello di creare un polo di interscambio, intervenendo in un’area che nel tempo era divenuta fortemente degradata, rigenerando il tessuto urbano e aiutando a restituire un maggior decoro all’ingresso nord della città di Ancona.