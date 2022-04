The Guardian sceglie una località marchigiana come meta dell'estate

ANCONA - «Anche il The Guardian consiglia le Marche come meta per l’estate 2022». Così il presidente della regione Francesco Acquaroli su Facebook annuncia come il quotidiano britannico abbia citato proprio la regione marchigiana tra le destinazioni vacanziere.

In particolare il giornale «ha inserito la nostra Urbino tra le mete estive più meritevoli di essere visitate e scoperte». Così conclude il governatore Acquaroli.