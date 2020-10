ANCONA - Tipicità in blu, il festival dove il mare incontra le persone, entra nel vivo, con un programma ricco di incontri, iniziative ed eventi. L’edizione 2020 ha un format adeguato ai tempi e in questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, si focalizza sull'economia del mare alla Mole Vanvitelliana. Gli spazi si trasformano in un vero e proprio set televisivo che accoglie pensieri, suggestioni e confronti. Siamo già nel next normal? L’evoluzione è una Blue way?



Alle ore 16:00 si terrà l’appuntamento curato dall’Università Politecnica delle Marche, alla Mole, dal titolo “The blue way: Ateneo e ricerca verso l'economia blu”. Coordina il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore Univpm e intervengono i Professori: Valerio Temperini e Marco Gallegati della Facoltà di Economia “G. Fuà” e Francesco Regoli, Direttore del Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente. Il tema della blue economy nelle Marche considerato come un’opportunità per le nostre piccole medie imprese, tra turismo e salvaguardia del mare. Un volano per la crescita della nostra economia che può conciliare occupazione e tutela ambientale.



La manifestazione è cresciuta negli anni, posizionandosi come laboratorio condiviso di futuro in grado di esplorare le nuove forme di sviluppo sostenibile, interessando molti settori a cavallo tra mare e terra, quali nautica e cantieristica, pesca ed enogastronomia, cultura e turismo. Promossa dal Comune di Ancona, Tipicità in blu coinvolge attivamente tutta la città ed i suoi luoghi iconici strettamente legati al mare e alle sue attività più caratteristiche, senza dimenticare l’Università fortemente legata al territorio.

