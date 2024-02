"The beer & beverage technologies show”, c'è anche Belvedere Ostrense

Il Sindaco di Belvedere Ostrense Sara Ubertini ha partecipato a “The beer & beverage technologies show”, la più grande fiera italiana dedicata alle tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande, appena conclusasi presso Rimini Expo Centre. L'occasione è stata quella di visitare lo stand di Beerik, il birrificio artigianale di Simone Gresta, giovane birraio emergente di Belvedere Ostrense. L'attività di Gresta, in poco tempo oltre ad essere cresciuta, si è affermata anche nel panorama regionale per l'originalità e la qualità della sua produzione. Il birrificio, che si caratterizza per la produzione di birra agricola, ha vinto anche diversi premi. «È con grande soddisfazione che vediamo una nuova impresa della nostra zona emergere con successo non solo a livello regionale ma anche oltre i confini, promuovendo il nome di Belvedere Ostrense -afferma il sindaco Ubertini- desidero congratularmi con il proprietario Simone Gresta per la sua visione lungimirante e per aver già vinto una scommessa importante».