Tetto dello stabile in via della Repubblica a Falconara, botta-risposta tra maggioranza e opposizione

FALCONARA MARITTIMA – L’oggetto del contendere è il tetto di uno stabile in via della Repubblica. Il capogruppo di opposizione, Marco Baldassini, si è quindi rivolto all’amministrazione comunale per chiedere chiarimenti in merito alla copertura che sembrerebbe essere stata realizzata con lastre di eternit. «Sono stato contattato da alcuni residenti della zona – scrive Baldassini – che mi hanno fatto prendere visione del tetto dello stabile che ospita la palestra comunale e il Centro Sociale Qui. L’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Signorini è al corrente della situazione? Se confermata la presenza del materiale nocivo, ha intenzione di farlo rimuovere? Durante i lavori alla palestra, per una spesa di circa 30mila euro, nessuno ha portato a conoscenza dell’amministrazione il possibile problema?» si chiede il capogruppo.

Nella giornata di oggi è arrivata la replica dell’amministrazione. «Il consigliere di minoranza Marco Baldassini – si legge nella nota – crea allarmismo senza nemmeno conoscere la situazione di cui scrive: se si fosse rivolto agli uffici comunali prima di diffondere pubblicamente un allarme infondato avrebbe saputo che il tetto dell’edificio di via Repubblica 6/B è costantemente monitorato, con verifiche biennali come previsto per legge». Così l’amministrazione comunale risponde alle dichiarazioni dell’esponente di minoranza riguardanti il tetto della vecchia scuola, ora sede di associazioni. «La ditta incaricata dal Comune – proseguono gli amministratori comunali – ha esaminato la copertura appena sette mesi fa, nel dicembre 2023. Il tetto è risultato in buono stato di conservazione, tale da non destare preoccupazioni per la salute e l’ambiente, come risulta dal documento di valutazione rilasciato dai tecnici specializzati della ditta stessa».

«La situazione della copertura dell’edificio di proprietà comunale di via Repubblica – prosegue il cominicato – è nota all’amministrazione comunale e il tetto, come già accennato, è monitorato da tempo da una azienda specializzata. I sopralluoghi più recenti sono avvenuti nel 2021 e nel 2023, il prossimo è stato programmato per il 2025 trattandosi di controlli biennali secondo quanto previsto dalla normativa in materia, ossia il decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 e successive integrazioni e modificazioni. In base alla stessa normativa i manufatti contenenti amianto non sono soggetti all’obbligo di demolizione, ma all’obbligo di valutazione dello stato di conservazione attraverso un tecnico qualificato.

Ciò è stato fatto dall’amministrazione attraverso la nomina, come già visto, di una ditta specializzata e attraverso le relazioni periodiche di valutazione, che consentono di avere un monitoraggio sempre attuale delle varie situazioni. Il monitoraggio viene effettuato anche per i manufatti e le coperture private, per le quali viene richiesto ai proprietari di agire secondo quanto la norma prevede a tutela della salute pubblica, fino alla rimozione in danno degli obbligati come ad esempio nel caso di un edificio posto vicino alla stazione ferroviaria.

Non può e non deve passare sotto silenzio – conclude l’amministrazione comunale – la superficialità e la faciloneria di un’opposizione cittadina che a volte rischia anche di creare falsi allarmismi nella popolazione. E’ del tutto fuori luogo anche mettere in relazione i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico e la situazione del tetto dell’edificio di via Repubblica 6/B, che come già visto è regolarmente monitorata, un parallelismo anch’esso dettato evidentemente dalla ricerca di visibilità e consenso».