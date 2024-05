Anconetani dallo psicologo, il bisogno c’è ma non si dice: cento test eseguiti in piazza

ANCONA – Sono state un centinaio le persone di ogni fascia di età dai 20 anni in su che ieri, in occasione della Fiera di San Ciriaco, si sono sottoposte al test della felicità negli stand dell’Ordine degli Psicologi Marche allestiti in piazza Cavour. «E’ emerso il fatto che la richiesta di incontrare i professionisti tende ancora ad essere sommersa - spiega Laura Piccinini, coordinatrice e ideatrice del progetto Scienza e Felicità - molte persone avrebbero voluto parlare con uno specialista e qui si è creata l’occasione per un primo contatto. Lo psicologo è ancora visto non come qualcuno a cui rivolgersi per aumentare il livello della propria qualità della vita, in una direzione di maggiore soddisfazione, o per superare più velocemente difficoltà emotive o comportamentali, ma come un professionista dal quale si va solo quando si è a terra, se non addirittura qualcuno che si occupa esclusivamente di grave psicopatologia».

Tanti i giovani che si sono sottoposti ai questionari, articolati in un percorso circolare di cinque postazioni. «Impossibile fare una valutazione complessiva sul livello di felicità degli anconetani solo sulla base di questi test - spiega ancora la Piccinini - ma ci sono i dati Istat 2023 che indicano come nella popolazione marchigiana il 46% si dice molto soddisfatto del proprio livello di benessere mentre l’11% si dichiara estremamente insoddisfatto».

«Per quanto riguarda la giornata in piazza siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto - ha spiegato Aquilino Calce, consigliere dell’Ordine degli Psicologi Marche - la gente è stata molto curiosa di capire quello che facciamo. L’obiettivo di avvicinare la psicologia alle persone, soprattutto nel senso del benessere, lo abbiamo sicuramente raggiunto». La scorsa edizione dell’iniziativa era stata svolta a Senigallia per una vicinanza alle popolazioni alluvionate.