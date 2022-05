Le bellezze del territorio raccontate via web: nasce il format “Viaggio nel Conero”

SIROLO - Il Conero ed il suo Parco sono da sempre punto di riferimento per turisti e non grazie alle splendide acque e ai paesaggi mozzafiato che offre. E se “Il Monte dei Corbezzoli” non fosse solo questo? Dalla domanda in questione, nasce la volontà di raccontare al meglio un territorio ricco di sfaccettature e possibilità. Andrea Bevilacqua, giornalista di Riviera del Conero Web TV ed autore di un libro dedicato proprio al Conero, approdato di recente nelle librerie (Conero in Pillole – Un Viaggio tra Cucina e Storia), ha deciso di raccogliere il testimone e condividere l’idea con Filodiffusione di Paolo Filippetti, da anni attento all’organizzazione di eventi di rilievo in tutta la Regione per promuovere il territorio e le sue bellezze.

Da qui è nato “Viaggio nel Conero”. Il format, proposto al Presidente dell’Ente Regionale del Parco del Conero Daniele Silvetti, ha destato grande interesse nel Consiglio Direttivo, che ha deciso di sposare il progetto di divulgazione delle bellezze del Parco e delle molte eccellenze, dall’arte alla cultura, all’attività all’aria aperta, all’enogastronomia Tra i compagni di avventura c’è lo Chef anconetano Elis Marchetti che si occuperà di cucina ed enogastronomia accompagnando lo spettatore nella preparazione di piatti tipici della tradizione e realizzati con ingredienti locali accompagnando gli spettatori alla scoperta di nuovi sapori. L’attività all’aria aperta sarà invece affidata a Ivonne Raffaeli e Federica Feliciani, due guide AIGAE che avranno lo scopo di mostrare quali interessanti sport possono essere praticati esplorando queste zone. A Fabio Lo Savio, Direttore del Giornale del Parco del Conero, il compito di intervistare una interessante serie di personaggi, il tutto nel tempo di un caffè.

La realizzazione di questo viaggio non sarebbe possibile senza l’ausilio di alcuni importanti sponsor del territorio, da Delta Motors a Romcaffè, le aziende Moncaro, Conte Leopardi-Dittajuti, Gin del Conero, SMIAM, il Frantoio Olinda e molti altri. Il format suddiviso in 5 puntate andrà in onda sui canali social delle realtà coinvolte, tutte le domeniche alle ore 18 a partire dal 22 maggio e pubblicato sulle Pagine Facebook/YouTube di: Viaggio nel Conero, Filodiffusione, Riviera del Conero Web TV e Parco del Conero.

«Il progetto è coerente con la nostra volontà di promuovere le molte eccellenze del Parco in primis tra coloro che questo territorio lo abitano e lo vivono – ha detto il presidente Silvetti – utilizzando poi lo strumento dei social e del format web per allargare gli orizzonti e portare l’unicità del Conero ben più lontano. Viaggio nel Conero si inserisce nel programma di iniziative a cui stiamo lavorando e che culminerà con l’inaugurazione del Teatro del Parco il prossimo 23 giugno e la Festa del Parco a luglio». Le 5 tappe potrebbero avere presto un seguito. «Tra gli obiettivi – ha aggiunto Paolo Filippetti – c’è la volontà di proseguire il viaggio, contribuendo a destagionalizzare l’offerta e dunque la proposta. Con l’Ente parco la discussione è aperta e se altri partner si avvicineranno al progetto siamo pronti a riprendere a girare sempre con Elis Marchetti come ambasciatore del gusto e promotore dei prodotti tipici».