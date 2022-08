“La terra che verrà”, i giovani si riuniscono e progettano interventi per il territorio

JESI- Arriveranno in 200 da tutta Italia per parlare di sostenibilità che sarà il filo conduttore del XII Forum dei Giovani Soci delle Banche di Credito Cooperativo in programma dal 9 all’11 settembre a Jesi. Il tema scelto quest’anno per il meeting è la finanza climatica e le nuove responsabilità/opportunità delle BCC nei confronti della sostenibilità ambientale, sociale, demografica. Il tradizionale Forum Nazionale dei Giovani Soci e Socie del Credito Cooperativo, il dodicesimo quest’anno, vedrà protagonista la nostra regione e Jesi dove a settembre si riuniranno i partecipanti.

E’ un’importante occasione di incontro, azione e coinvolgimento, dove i ragazzi potranno scambiarsi idee, progetti, visioni e fare pratica di protagonismo responsabile com’è nello spirito del Credito Cooperativo. Si sta definendo il programma che si preannuncia intenso. L’evento è organizzato da Federcasse con la Federazione delle BCC marchigiane e i Gruppi Giovani Soci delle BCC della Regione. «Le tre giornate marchigiane saranno l’occasione per riflettere con i ragazzi e, grazie al loro entusiasmo, anche sul ruolo delle banche di comunità – dichiara Ennio Di Foglio Direttore della Federazione Marchigiana - le BCC sono da sempre banche del territorio e mai come in questo periodo il Credito Cooperativo regionale costituisce l’unica realtà locale di “Banche di comunità”. E’ reale il rischio che alcuni borghi e piccoli Comuni vengano completamente abbandonati, causando mutamenti nella società e nell'economia. Le BCC sono accanto ai cittadini per contrastare per quanto possibile questo fenomeno».