Terremoto, oltre mille le chiamate d'emergenza. Acquaroli annulla il viaggio a Roma

ANCONA - Oltre mille le chiamate al numero di emergenza 112 in seguito alle scosse che hanno fatto tremare le Marche questa mattina. La prima, di 5.7 Richter, si è sviluppata al largo di Pesaro. Monitoraggi in corso sulle strutture pubbliche e private, l’elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato Ancona per i controlli dall’alto. «Avevo un viaggio programmato a Roma per incontrare il nuovo Governo sull’alluvione, ma è andato il mio capo di Gabinetto, ritengo più importante restare qui e monitorare l’evolversi della vicenda» ha spiegato il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che sarà comunque collegato con Palazzo Chigi in videoconferenza. «Mi sono sentito subito con il capo della Protezione Civile nazionale, Curcio, e con il Presidente del Consiglio con il quale siamo in continuo contatto- ha detto Acquaroli- siamo in costante monitoraggio, per ora non è previsto l’arrivo di nessun rappresentante delle istituzioni nazionali, monitoriamo la situazione dalle nostre postazioni». Nel pomeriggio è prevista la riunione del COR (Centro Operativo Regionale) e un nuovo aggiornamento sugli eventuali danni. «A Villa Igea sembrava la problematica maggiore, ma ora ci risulta che tutti siano rientrati. Sul Tribunale non ho notizie dirette, credo che debbano ancora fare dei sopralluoghi».

Le scuole

«Noi consigliamo a tutti di fare le verifiche con la massima attenzione, i sindaci e le strutture tecniche devono prendersi il tempo necessario- ha concluso Acquaroli- come per le provincie di Pesaro-Urbino e Ancona abbiamo sollecitato la sospensione delle lezioni, per le altre province crediamo che la situazione vada valutata di caso in caso da sindaci e Prefetti».