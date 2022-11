Terremoto, inagibile un altro palazzo di Ancona, fuori uso alcuni locali di una scuola

Continua il lavoro dei Vigili del fuoco a causa del terremoto della settimana scorsa. Sono 1443 i sopralluoghi e le verifiche di stabilità effettuate da inizio emergenza nelle provincie di Ancona e Pesaro e Urbino. Nella giornata di oggi due sono state le problematiche più gravi: un edificio in via De Gasperi ad Ancona, dove però non e stato necessario evacuare nessuno perché già oggetto di lavori in corso e stato reso inagibile, e una scuola a Montemarciano dove sono risultati non fruibili dei locali interni.