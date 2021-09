Mazzoni show al Del Conero, il suo prepartita ha infiammato Ancona–Olbia

Un “Nessun Dorma” da brividi, letteralmente da pelle d’oca. Il prepartita di Ancona Matelica – Olbia, terminata 2-1 in favore dei padroni di casa grazie alla doppietta di Federico Moretti, è stato animato - per non dire infiammato - dalla maestosa esibizione di David Mazzoni ai piedi della tribuna coperta (gremita in tutti i 1400 biglietti disponibili, già polverizzati in prevendita).

Silenzio tombale e religioso al momento dell’esecuzione dell’opera, standing ovation d’alto livello dopo la conclusione con il finalista dell’ultima edizione di Italia Got Talent che ha raccolto l’abbraccio degli amici e del pubblico presente. Mazzoni, tifoso biancorosso da sempre, si è emozionato e ha seguito la partita dagli spalti. A complimentarsi con lui sia il patron Mauro Canil sia la dg Roberta Nocelli.