Riparte la stagione tra sport e divertimento: in arrivo il "Riviera e Conero Sportime"

ANCONA - Presentate oggi in Regione le iniziative “Riviera e Conero Sportime” e “City Tennis Tour”, due appuntamenti ormai consolidati, e la new entry “Jesi Sportime”. La Regione Marche sostiene queste iniziative che valorizzano il territorio e le eccellenze marchigiane. Tanti sono i Comuni delle Marche coinvolti. La sinergia tra gli enti e le istituzioni è la vera chiave del successo, come ha sostenuto l’assessore regionale allo Sport, Giorgia Latini, presente per l’occasione.

«Questi eventi, a cui la Regione dà il patrocinio – ha detto Latini – danno lustro alla nostra regione e rispondono in pieno alla strategia di rilancio del turismo anche attraverso lo sport, che questa amministrazione si è posta. Inoltre, altro pregio insito in queste manifestazioni, è il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi. Anche in questo caso, promuovere lo sport presso le giovani generazioni è una nostra priorità».

Più in particolare, la Regione Marche ritiene un binomio imprescindibile quello tra pratica sportiva e salute, come è ben risulta nel Piano regionale dello sport, recentemente approvato. Il Piano dello Sport ha una copertura finanziaria di oltre 4 milioni di euro (890mila di partite correnti nel 2022, 1 milione di partite correnti nel 2023 e 2.275 mila di c/capitale nel 2023). A queste somme vanno integrati gli stanziamenti in c/capitale determinati dal Bilancio 2022-2024, pari a 2,4 milioni nell'annualità 2024. Inoltre, va segnalata la recente assegnazione di risorse statali pari a 1,5 milioni finalizzati all'inclusione delle persone disabili, oltre a interventi su impiantistica sportiva per 2,5 milioni. Un pacchetto complessivo di ben oltre 10 milioni di euro.

Riguardo alla presentazione di oggi, da quasi dieci anni questi progetti di promozione sportiva, Riviera e Conero Sportime, mettono in rete società ed operatori turistici e commerciali. L'obiettivo è quello di promuovere il tennis e lo sport in maniera gratuita nella Riviera sud del Conero, nei periodi di alta stagione turistica. Ma non solo tennis: dal padel al volley fino alla vela e alla bike con bellissime passeggiate nei sentieri.

Da ben otto anni invece c'è il City Tennis Tour. La prima edizione è stata dedicata alla città di Jesi ma nel corso del tempo ha coinvolto tutta la regione. Per il 2022 è pronto un calendario di appuntamenti molto ricco.

Jesi Sportime è invece la novità. Il Circolo Tennis cittadino proporrà una stagione attiva e sportiva, che partirà a maggio e si concluderà ad ottobre. Sarà un evento importante per la città ed anche per l’attività turistica che ruota intorno a Jesi e alla Vallesina. Il circuito Jesi Sportime 2022 offrirà numerose opportunità di praticare lo sport preferito e la possibilità di usufruire del Centro Estivo con tantissime proposte per bambini e ragazzi.