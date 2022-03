Il tennis nel “nuovo” Dorico: start al bando di gestione per i campi

Nel nuovo Dorico che sta sorgendo, e che sarà pronto per il 2023 come da programma, grande attenzione sarà data anche al tennis. I nuovi campi sorgeranno, infatti, al posto della gradinata (l’abbattimento sarà contestuale alla costruzione della nuova tribuna coperta, pronta per il prossimo autunno) e saranno adiacenti al campo da calcio. Saranno due campi da tennis e uno da padel, vista la richiesta di questi ultimi anni. A tal proposito è stato dato il via alle manifestazioni d’interesse per una concessione che sarà ventennale.

In questo bando ci sarà anche un contributo a fondo perduto da parte del Comune di 150mila euro. Il valore complessivo della concessione sarà di 2.880 euro e il nuovo gestore dovrà garantire 2mila euro annui di canone, salvo offerte migliorative. Tra i lavori prevista progettazione, esecuzione della demolizione, ricostruzione spogliatoi e realizzazione dei nuovi campi da gioco. La manifestazione d’interesse è rivolta alle associazioni sportive individuali o raggruppamenti affiliati ad enti di promozione sportiva.