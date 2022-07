Caldo, tregua in vista: arrivano i temporali ed è allerta meteo

ANCONA - La Protezione Civile Regionale, ha emesso, in data 26 luglio, un messaggio di allertamento per criticità dovuta a temporali.Il transito di aria più fresca sull'Europa centrale determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica per la giornata di mercoledì con lo sviluppo di rovesci o temporali. Successivamente si assisterà ad una temporanea stabilizzazione del tempo. Il messaggio di allertamento prevede temporali per tutta la giornata di mercoledì 27 luglio.