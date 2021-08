Temporali in arrivo: nuova allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile ha emanato una nuova allerta meteo per la giornata di domani, 31 agosto. Su tutte le Marche, infatti, si prospetta il rischio di rovesci ore 14 di domani fino a mezzanotte.

Il servizio agrometeo regionale dell'Assam segnala: "cielo sereno o poco coperto fino alla tarda mattinata quando è atteso un incremento della nuvolosità da ponente; attenuazione della copertura da nord in serata". Ancora: "Precipitazioni attese nella seconda parte della giornata, in estensione dalla dorsale appenninica poi in contrazione verso il settore costiero centro-meridionale; possibilità di locali temporali nel pomeriggio. Venti deboli, sud-occidentali al mattino, a disporsi da settentrione nel proseguo. Temperature in aumento le minime".