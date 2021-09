Tempo per bambini e famiglie: ancora aperte le iscrizioni al progetto

C’è ancora tempo per iscriversi al progetto ‘Tempo per bambini e famiglie’, un’occasione di gioco e divertimento pensata per i bimbi da uno a quattro anni con un adulto accompagnatore. Il progetto, che si svolgerà dal 28 settembre al 14 dicembre nei locali del Centro Metropolis di via Leopardi 4/6, è organizzato in partenariato con la cooperativa sociale Cooss Marche ed è finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. L’adesione è gratuita e, nel rispetto della normativa anti contagio, è prevista la partecipazione di un massimo di 12 coppie (bambino e adulto).

Durante gli incontri, che si svolgeranno il martedì e il venerdì dalle 16,30 alle 19, i bambini potranno giocare in sicurezza, mettersi in relazione con i coetanei, sperimentare l’uso di materiali con la guida di educatrici, per esempio attraverso l’atelier della pittura, laboratori con materiali naturali, di riciclo, di manipolazione. La partecipazione rappresenta per i piccoli un tempo educativo con l’adulto e un primo passo verso la scuola dell’infanzia. Per gli stessi adulti il progetto mette a disposizione un luogo da condividere con gli altri genitori e dove osservare i bambini mentre giocano, un’occasione per svolgere attività e laboratori con il bimbo. Sarà anche uno strumento di formazione, teso a consolidare nei genitori la fiducia in loro stessi e nelle loro capacità di comprendere il proprio figlio, la consapevolezza che i loro problemi sono normali e comuni, la capacità di trovare soluzioni educative proprie e personali. Per iscriversi si può compilare la scheda di iscrizione al link dedicato, disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Falconara.