Super telecamere per leggere le targhe: Ancona sempre più “Grande fratello”, pronti altri 160 occhi elettronici

ANCONA - Trentacinque telecamere Ocr in via di installazione in diversi punti di Ancona, in entrata e in uscita dalla città. Caratteristica principale: la capacità di leggere le targhe dei veicoli. Non solo. Implementate le telecamere anche al Palabrasili di Collemarino e, da giovedì scorso, si stanno predisponendo i servizi di videosorveglianza ai giardini Scosciacavalli, lato Pie Venerini. Il punto è stato fatto dall’assessore alla sicurezza Stefano Foresi, interpellato in consiglio comunale da Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia).

«Abbiamo intensificato con le ultime 94 telecamere del progetto Iti-waterfront tutto il controllo del centro storico, dal duomo a corso Mazzini, arrivando a complessive 306 telecamere- ha detto Foresi- ne abbiamo messe anche al Palabrasili e stiamo lavorando a quelli all’ingresso dei giardini di Scosciacavalli. In settimana partirà l’installazione di 35 telecamere Ocr che controlleranno ingresso e uscita dalla città collegate direttamente con la questura. Abbiamo approvato anche il progetto definitivo per ulteriori 160 telecamere su Croso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, viale della Vittoria e altre zone. Tutte le nuove telecamere saranno collegate h24 con le forze dell’ordine».

«La prima mozione che abbiamo fatto sulle telecamere risale al 2018, se dietro non c’è nessuno che guarda le immagini non servono a nulla- ha replicato la De Angelis- quelle che avete appena annunciato non sono ancora state messe, saranno sempre installate “il giorno dopo”. Al Passetto ci sono, ma c’è chi comunque chi scarabocchia e le telecamere non servono a nulla. Ancona è un’immondizia totale, ora arriva anche la delinquenza. Non c’è più sicurezza».