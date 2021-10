Teatro delle Muse, lo start con Michele Placido: «Partenza col botto, ce lo meritiamo»

Giovedì 28 ottobre partirà ufficialmente il cartellone teatrale per la stagione 2021-2022. Il Teatro delle Muse, nella sua serata d’esordio che segnerà a tutti gli effetti la ripartenza dopo mesi di chiusure e restrizioni, si sta preparando ad accogliere un artista del calibro di Michele Placido che fino al 31 ottobre sarà in scena con la “Bottega del Caffè” di Goldoni:

«C’è un’attesa incredibile, il desiderio di tornare tutti insieme a teatro è grandissimo – ha confessato la direttrice di Marche Teatro Velia Papa – Questo momento va vissuto come un’autentica liberazione dopo mesi di chiusure e privazioni. Abbiamo scelto una partenza con il botto, un grande mattatore come Michele Placido che non veniva ad Ancona da qualche anno. Ci sono anche le repliche, tutti coloro i quali vorranno godersi lo spettacolo ne avranno la possibilità».

La capienza effettiva ottenuta in questi giorni non ha risparmiato alcuni problemi a livello organizzativo in termini di logistica: «E’ stata dura. Inizialmente siamo partiti sapendo che c’era il distanziamento per cui il teatro non era tutto disponibile per la vendita. Qualcuno ha scelto il posto in base alle regole precedenti e, quando abbiamo avuto il via libera per la capienza effettiva, abbiamo concesso di cambiare preferenza a chi già aveva acquistato. Siamo venuti a capo del problema, l’impegno c’è stato e ora ci meritiamo questa ripartenza».