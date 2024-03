Il Team Cuochi Marche in Regione dopo i successi ai Campionati Italiani della Cucina di Rimini

ANCONA – Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore all’Istruzione e Politiche giovanili, Chiara Biondi e l’assessore Goffredo Brandoni hanno accolto oggi a Palazzo Leopardi i cuochi del Team Marche, reduci dai recenti successi dei Campionati Italiani della Cucina, che si sono svolti a Rimini nel mese di febbraio.

Per l’occasione, il gruppo marchigiano ha guadagnato 2 medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo, nelle seguenti categorie, rispettivamente: nella categoria Ragazzi Speciali Starter Caldo, ottenuta da Siria Principi e Valentina Lanciotti, IISS Carlo Urbani sede di Sant’Elpidio a Mare; categoria Lady Chef a Simonetta Capotondi; categoria Ragazzi Speciali Starter freddo Antipasto all’italiana ottenuta da Camilla Giorgetti e Jacopo Platinetti IIS Einstein Nebbia di Loreto; categoria Miglior allievo delle scuole alberghiere per Gari Adriano Lopez IIS Panzini di Senigallia.

Presenti oggi ad accompagnare il Team, il presidente Luca Santini e il vice presidente Simone Baleani dell’Unione regionale Cuochi Marche. «I nostri cuochi, e per il loro tramite, la nostra enogastronomia -– ha dichiarato Acquaroli – continuano a riscuotere grandi successi in Italia e nel mondo, di cui siamo molto orgogliosi. Accanto a loro esiste una rete scolastica che prepara con maestria una nuova generazione di cuochi. I brillanti risultati ottenuti a Rimini, sia dai più giovani che dai professionisti affermati del Team Cuochi Marche sono un riconoscimento che permette di raccontare la nostra regione anche grazie ai prodotti tipici e alle eccellenze che sa esprimere».

«Un plauso ai giovani cuochi marchigiani che si sono distinti in questa importante competizione – ha detto l’assessore Biondi – e un grazie anche ai loro maestri che li hanno accompagnati in questo percorso che rende onore alle scuole da cui provengono e a tutta la regione. Un apprezzamento speciale va al Team Cuochi Marche per la loro professionalità, bravura e impegno che rende grande e sempre più conosciuta la cucina marchigiana in Italia e nel mondo».