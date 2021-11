The last dance, a Tavullia tifosi da tutta Europa per l’ultima di Valentino

L’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGp è stata seguita con attenzione e palpitazione anche e soprattutto nella sua Tavullia. Tifosi da tutta Italia e non solo, anche una famiglia proveniente dalla Croazia e molti altri da svariate altre parti d’Europa, hanno applaudito le gesta del Dottore in quella che è stata da tutti ribattezzata l’ultima danza.

Tavullia si è completamente tinta di giallo per quella che è stata una festa in tutto e per tutto con i maxischermi collegati con Valencia. Canti, balli, cori e anche lacrime per una pagina di sport e storia indelebile che si è chiusa.