Tavolo per le pari opportunità: c’è la firma di oltre 20 ordini professionali delle Marche

ANCONA - La migliore equiparazione di genere uomo-donna nel mondo del lavoro è il tema fondante del protocollo inter-ordinistico firmato ieri (13 ottobre) al Ridotto delle Muse. A promuovere l’iniziativa è stato l’Ordine degli Psicologi delle Marche che ha coinvolto più di 20 ordini professionali della regione per un totale di oltre 23 mila iscritti. Ad aver preso parte alla firma del documento gli ordini dei giornalisti, architetti, avvocati e medici, ma anche consulenti del lavoro, commercialisti, ingegneri e notai.

L’iniziativa

Quello delle pari opportunità nel mondo del lavoro è un tema centrale in tutti i settori professionali. E da tempo viene attenzionato dall’Ordine degli Psicologi delle Marche, tanto da presentare un progetto per la costituzione di un tavolo tematico con il coinvolgimento di tutti gli ordini professionali. «Il protocollo inter-ordinistico a favore delle Pari Opportunità è solo l’ultimo tassello di un lavoro in sinergia condotto con entusiasmo dal 2018 – commenta la presidente dell’Ordine degli psicologi e delle psicologhe Katia Marilungo – e se oggi siamo qui è perché abbiamo portato avanti questo progetto con determinazione e costanza, promuovendo la formazione fra professionisti, eventi di sensibilizzazione della cittadinanza e formazione verso i più giovani». Il convegno di ieri al Ridotto delle Muse si è svolto di fronte ad una sala piena, con oltre 60 iscritti collegati da remoto. Occasione, tra l’altro, per illustrare i risultati di un’indagine condotta dall’Ordine degli Psicologi delle Marche da cui è emerso il dato positivo secondo cui negli ultimi anni i consigli ordinistici sono equamente rappresentati da uomini e donne.

Gli interventi

Al dibattito hanno partecipato la vicepresidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto, la dottoressa Fortunata Pizzoferro, sul tema dello “Stress da lavoro correlato - Smart working e gender gap” e, collegato da remoto, il professor Federico Siotti, docente di Diritto del lavoro dell’Università di Camerino, sulle pari opportunità e sul gap salariale. «Nel 2022 registriamo ancora molte disparità fra uomo e donna - ha spiegato Federica Guercio, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Psicologi Marche e moderatrice del convegno - oltre a doversi far carico della maggior parte dei compiti all’interno delle mura domestiche, la donna lavoratrice ancora oggi risente dell’evidente gap salariale e, non ultima, della difficoltà ad accedere a posizioni apicali». Da cui la necessità di istituire un tavolo di confronto e la costituzione di un protocollo a garanzia e difesa dei diritti di genere nell’ambito lavorativo. «Il nostro Ordine - ha continuato la psicologa -, coinvolgendone altri venti, si impegna per lavorare nell’ottica di una migliore equiparazione dei ruoli all’interno del mondo del lavoro e contro ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza delle donne nella professione».