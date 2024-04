Tavolo Minorenni, l'obiettivo è creare sinergia con le associazioni del territorio. Caucci: «Migliorare i servizi offerti»

ANCONA - Nel pomeriggio di oggi si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Ancona il secondo incontro del Tavolo Minorenni, convocato dall'Assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci. Questo secondo incontro fa seguito a una precedente riunione svolta a dicembre, la cui finalità era di natura esplorativa. L'attenzione verso il mondo dei giovani è cruciale e articolata e quindi è stata coinvolta un'ampia gamma di realtà che si occupano di soggetti nella fascia d'età compresa tra 0 e 18 anni. Questo approccio permette di istituire un osservatorio privilegiato volto a comprendere appieno i bisogni effettivi e a creare una mappatura completa del territorio al fine di intervenire efficacemente.

All'incontro odierno hanno partecipato rappresentanti di numerose associazioni attive sul territorio anconetano. L'obiettivo è quello di individuare temi di interesse condiviso che coinvolgano tutti gli attori coinvolti, per sviluppare progetti condivisi basati sul principio della co-progettazione. Questo approccio è fondamentale anche in vista del Nuovo Piano di Zona, che mira a costruire un sistema integrato di interventi e servizi. L'Assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci, ha espresso il desiderio di creare una "casa delle associazioni" per favorire il costante confronto e la sinergia di azioni tra gli enti coinvolti. L'obiettivo è migliorare i servizi già offerti e individuare nuovi strumenti di comunicazione e aggregazione. La mappatura dell'esistente è solo il primo passo verso un impegno continuo per garantire il benessere psicofisico dei giovani e fornire sostegno in caso di disagio.