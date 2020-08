Un ristorante incastonato nella roccia rosa: “Infra Saxa” aperta a Ferragosto

Nel centro storico di Genga ha riaperto, per 29 giorni no stop, la taverna incastonata tra la roccia rosa e dedicata ai prodotti enogastronomici delle Marche. Aperta da fine luglio al 23 agosto, la taverna Infra Saxa sarà operativa anche domani per la giornata di Ferragosto, dalle 12 alle 24.

La Taverna Infra Saxa ha come salotto i vicoli del centro storico e la piazza dove c'è l'ingresso della casa natale di Papa Leone XII. La taverna, per il quarto anno consecutivo, custodisce prodotti enogastronomici della regione Marche che possono essere protagonisti di merende e degustazioni nonché aperitivi, pranzi e cene. La gestione è dell'imprenditore del food Paolo Sebastianelli che accompagna i turisti alla scoperta delle Marche da mordere e bere raccontando la storia e le peculiarità.