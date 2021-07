Tari, il taglio per il Comune di Loreto completa per le imprese il quadro delle agevolazioni

La CNA di Zona Sud esprime piena soddisfazione per il taglio Tari annunciato dal Comune di Loreto. In tutti e tre i principali comuni di zona le amministrazioni locali hanno deliberato agevolazioni per le imprese

LORETO – Con il taglio della Tari del Comune di Loreto per quanto concerne la quota variabile si completa il quadro delle agevolazioni per le imprese colpite dalla crisi Covid. Un risultato importante raggiunto anche grazie al lavoro di tutte le associazioni di categoria che hanno dialogato con le amministrazioni comunali in questo difficile periodo congiunturale per ottenere agevolazioni destinate alle imprese. Le modalità in cui Osimo, Castelfidardo e Loreto hanno elargito aiuti alle imprese negli anni 2020/2021 sono stati non omogenei, intervenendo in varie modalità. Osimo è intervenuta su Tari e anche costituendo un fondo perduto, mentre Castelfidardo ha invece scelto la strada del fondo perduto due volte, dopo un confronto serrato con la CNA che aveva richiesto di ampliare la platea delle imprese coinvolte.Loreto ha scelto la strada di agevolare la scontistica Tari, applicata alla quota variabile, seguendo l’esempio di Ancona, un aiuto automatico che evita presentazioni di domande e lungaggini burocratiche.

«Avevamo richiesto a Sindaco e Assessore già da tempo un aiuto alle imprese ed esprimiamo soddisfazione per l’annuncio del taglio Tari fatto dal comune di Loreto – ha commentato Paolo de Angelis, membro di presidenza della CNA Zona Sud di Ancona – un taglio che alleggerisce i costi soprattutto ad alcune imprese dove la Tari è molto impattante, come quella della ristorazione – conclude De Angelis – Ora speriamo che la ripartenza, che sembra essere arrivata, porti un lungo periodo di crescita necessario a colmare la liquidità presa in prestito durante il periodo della pandemia, liquidità a cui molte imprese hanno attinto tramite i prestiti garantiti dal governo centrale».