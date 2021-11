Tari, agevolazioni in arrivo: tutte le informazioni sul bando

Il gruppo consiliare del Pd in una nota annuncia: «Arrivano le agevolazioni Tari per i cittadini osimani con un Isee fino a 25mila euro. Si tratta di uno sconto che, in base al numero dei componenti, varierà dai 20 ai 90 euro nell' avviso Tari di dicembre (il saldo 2021)».

Prosegue la nota: «Il bando verrà pubblicato lunedì 8 Novembre sul sito del Comune di Osimo e rimarrà aperto fino al 30 novembre. Le domande possono essere fatte direttamente online sul sito del Comune di Osimo, oppure tramite i CAF convenzionati con il Comune in modo completamente gratuito. Una misura resa possibile dalle risorse che abbiamo destinato con l'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale. Il bando prevede infatti uno stanziamento complessivo di 50.000 euro, cui si aggiungono i 16 mila euro destinati alle utenze domestiche disagiate (con isee inferiore a 8.265 euro), la cui agevolazione viene calcolata direttamente in bolletta, in quanto gli utenti sono già percettori di bonus sociale. Ricordiamo anche i 483 mila euro stanziati per le utenze non domestiche (attività produttive), che hanno portato ad un abbattimento della Tari del 29% sulla quota variabile e che vanno a compensare gli aumenti dovuti all introduzione del metodo Arera».