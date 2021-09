Tari 2021 e riduzioni: come fare domanda online

Scadenza il 30 settembre per la presentazione delle domande per richiedere le riduzioni della Tassa sui Rifiuti (Tari) 2021

C’è tempo fino al 30 settembre 2021 per la presentazione delle domande per richiedere le riduzioni della Tassa sui Rifiuti (Tari) 2021 per le utenze domestiche e utenze non domestiche colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

ll Comune di Senigallia ha infatti previsto apposite riduzioni della Tari anche per l’anno 2021 a favore delle utenze colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con riduzioni per le utenze domestiche finanziate con un fondo pari ad euro 342.807, che vanno dal 20% al 100% in ragione delle diverse condizioni di ciascun nucleo familiare, e con riduzioni per le attività economiche finanziate con un fondo di 1 milione di euro, che arrivano fino ad un massimo del 50%.

Ai fini del riconoscimento dell’accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativi agli anni 2016-2019, ovvero abbiamo attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito. Le indicazioni sulle agevolazioni e modalità sono riportate nell'avviso pubblicato nel sito web del Comune di Senigallia. (www.comune.senigallia.an.it -> Argomenti -> Tasse e Tributi , Sezione TARI).